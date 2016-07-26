變種病毒｜14個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(24日)多14個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在8月27日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在8月22日至8月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及變種病毒個案的指明地方

在機場國泰貴賓室「寰宇堂」工作的47歲女樓面(#12038)，上周二(17日)確診並帶有L452R變異病毒株，經調查後相信有機會被轉機旅客傳染。因應有關個案，於指定期間曾身處下列指明地方的人士要再次進行檢測，為謹慎起見，已完成疫苗接種的人士亦不獲豁免：

⚫ 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口國泰貴賓室寰宇堂：7月25日至8月16日

⚫ 由東涌(滿東邨)開往機場客運大樓(循環線)的龍運巴士S65線：7月25日至29日、8月1日、8月4日至6日、8月9日至10日或8月13日至14日任何一日的12:00至17:00期間曾乘搭

⚫ 由機場(地面運輸中心)開往東涌(逸東邨)的龍運巴士N64線：7月26日至30日、8月2日、8月5日至7日、8月10至11日或8月14日至15日任何一日的00:00至03:00期間曾乘搭

⚫ 東涌逸東街8號逸東商場2樓221號鋪大家樂：8月15日15:00至17:00

⚫ 東涌逸東街8號逸東商場1樓114號鋪潮東廊：8月11日12:00至17:00或8月14日11:00至14:00

⚫ 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7E181號鋪莆田：7月27日、8月4日、8月6日、8月10日或8月14日的16:00至翌日00:00

⚫ 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7T090號鋪can.teen：7月26日、7月28日、8月5日或8月13日的16:00至翌日00:00

⚫ 東涌東堤灣畔地下24號鋪必勝客：8月12日16:00至21:00

⚫ 東涌逸東街8號逸東商場地下18-19號鋪世窗冰室：8月12日10:00至15:00

⚫ 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7E163號鋪Gordon Ramsay Plane Food To Go：8月9日18:00至20:00

⚫ 東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城(只包括商場)：8月12日14:00至17:00

⚫ 東涌港鐵東涌站恒生銀行：8月12日14:00至16:00

⚫ 東涌逸東街8號逸東商場地下香港街市-逸東邨：8月15日18:00至20:00

⚫ 東涌逸東街8號逸東商場地下1及2號鋪創興銀行：8月14日10:00至12:00

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長1日。

政府明日會在荃灣寶石大廈第1座旁平台位置、東涌東薈城露天廣場及東堤灣畔公共空間、逸東邨美逸樓地下對出空地，以及香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區(北)增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。