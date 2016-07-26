變種病毒｜2個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(15日)多2個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月17日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月13日至7月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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因應早前感染L452R變異病毒株的油麻地紅茶館酒店41歲女兼職清潔員(#11937)，當局指在指定期間曾身處下列指明地方的人士，再次進行病毒測試，而為謹慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒：6月9、10、13、19、21、22、23、24或27日

⚫ 薄扶林華富(二)邨商場6樓17-18號鋪麗絲快餐店：6月27日12:00至21:00

食衞局表示，連同18間社區檢測中心，全港各區於明日共有33個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。除需要強制檢測的人士外，持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生防護中心電話短訊通知提醒盡快進行檢測的人士，可於社區檢測中心或流動採樣站(如服務對象適用)接受免費檢測。