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變種病毒｜2個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)
15 小時前
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新型肺炎強制檢測變種病毒變異病毒株新冠肺炎太古城中心鰂魚涌公園
變種病毒｜2個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)
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2個指明地方被納入強制檢測公告。(底圖為資料圖片)

本港今日(26日)多2個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月29日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月24日至7月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

早前涉及L452R變異病毒株個案的指明地方

⚫ 鰂魚涌太古城中心(只包括商場)：7月18日18:00至22:00
⚫ 鰂魚涌鰂魚涌公園一期：7月17日13:00至15:00、17:00至19:00或7月19日16:00至18:00

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長1日。此外，由於個案涉及L452R，故已完成接種新冠疫苗的人士，為謹慎起見不獲豁免強制檢測。

當局會在下列地點增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務：

⚫ 太古城金殿台唐宮閣附近位置：只限明日，對象為須接受強制檢測的唐宮閣居民及工作人員
⚫ 鰂魚涌社區會堂停車場：明日至周四(29日)，對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/變種病毒｜2個指明地方被納入強制檢測公告-附日期時間-277479
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