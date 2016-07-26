變種病毒｜2個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(26日)多2個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月29日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月24日至7月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

早前涉及L452R變異病毒株個案的指明地方

⚫ 鰂魚涌太古城中心(只包括商場)：7月18日18:00至22:00

⚫ 鰂魚涌鰂魚涌公園一期：7月17日13:00至15:00、17:00至19:00或7月19日16:00至18:00

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長1日。此外，由於個案涉及L452R，故已完成接種新冠疫苗的人士，為謹慎起見不獲豁免強制檢測。

當局會在下列地點增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務：

⚫ 太古城金殿台唐宮閣附近位置：只限明日，對象為須接受強制檢測的唐宮閣居民及工作人員

⚫ 鰂魚涌社區會堂停車場：明日至周四(29日)，對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員