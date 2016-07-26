變種病毒｜3個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(27日)多3個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月30日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月25日至7月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及沙地阿拉伯輸入、帶L452R變異病毒株確診的指明地方

⚫ 山頂山頂道118號山頂廣場(不包括巴士總站)：7月17日12:00至18:00

⚫ 東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城(只包括商場)：7月18日12:00至18:00

⚫ 東涌東涌纜車站：7月18日12:00至18:00

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長1日。此外，由於個案涉及L452R，故已完成接種新冠疫苗的人士，為謹慎起見不獲豁免強制檢測。

政府明日(28日)會在東涌東薈城露天廣場及東堤灣畔公共空間增設流動採樣站，為須接受強制檢測的東薈城員工及訪客提供免費服務。