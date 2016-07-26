變種病毒｜3個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(23日)多3個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在8月25日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在8月21日至8月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及的指明地方

一名完成接種新冠疫苗並取得陽性抗體結果的38歲外傭(#12032)，在完成7日檢疫後返回赤柱赤柱村道獨立屋寓所和進入社區，其後確診並驗出帶有L452R變異病毒株，最終證實她是在灣仔香港灣仔帝盛酒店檢疫期間，被對面房傳染。因應有關個案，於指定期間曾身處下列指明地方的人士要再次進行檢測，為謹慎起見，已完成疫苗接種的人士亦不獲豁免：

⚫ 跑馬地黃泥涌峽道133號香港網球中心：8月12日19:00至22:00

⚫ 灣仔告士打道7號入境事務大樓3樓：8月13日08:00至11:00

⚫ 由赤柱村開往中環(交易廣場)的城巴260線乘客：8月13日08:00至09:30曾乘搭

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長1日。

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