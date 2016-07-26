變種病毒｜3個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期)

本港今日(6日)多3個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月8日或之前完成病毒測試。

因應早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的27歲機場男地勤(#11902)，於指定期間曾身處兩個指明地方的人士需要再次進行檢測：

⚫ 赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓 (6月4至8日、11日、13日、15至17日任何一日)

⚫ 赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓 (6月5日或17日)

此外，於6月23日至7月6日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於7月8日或之前接受檢測，若在7月4日至7月6日期間已進行檢測或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於7月10日或之前交回：

⚫ 油塘高怡邨高盛樓地下基督教香港崇真會安怡幼兒學校

食物及衞生局解釋，由於1間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，已把該學校納入強制檢測公告。