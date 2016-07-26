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變種病毒｜4個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)
14 小時前
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變種病毒｜4個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)
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包括新達廣場在內，有4個指明地方被納入強制檢測公告。

本港今日(27日)多4個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在6月29日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在6月25日至6月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，惟為謹慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士，亦須接受強制檢測。

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因應今日確診、涉及L452R變異病毒株的確診個案曾身處4個指明地方，有關人士須接受強制檢測，相關地點及指明日期時間如下：

⚫ 大埔南運路9號新達廣場 (只包括商場)：6月3日、9日、12日、13日、15至23日
⚫ 大埔安邦路8及10號大埔超級城C區：6月24日12:00至16:00
⚫ 大埔安邦路8及10號大埔超級城D區：6月24日09:00至12:00
⚫ 大埔安慈路4號昌運中心 (只包括商場)：6月22日09:00至12:00

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/變種病毒｜4個指明地方被納入強制檢測公告-附日期時間-273608
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