變種病毒｜4個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(22日)多4個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月25日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月20日至7月22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。由於相關地點涉及的個案帶有L452R變異病毒株，已完成接種新冠疫苗的人士亦不獲豁免，有關指明地點和日期、時間如下：

涉及從杜拜返港後初步確診、曾居住屯門恒順園第6座個案的指明地方

⚫ 銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心13樓1361室逸景國際醫療有限公司：6月30日至7月11日期間曾身處超過1小時

涉及沙特阿拉伯領事一對確診子女個案的指明地方

⚫ 鰂魚涌太古城中心(只包括商場)：7月19日18:00至22:00或7月20日12:00至18:00

⚫ 鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心地下2-3號鋪Food le Parc：7月18日18:00至22:00

涉及早前確診機場搬運工的指明地方

⚫ 黃大仙龍翔道120號新光中心2樓261號鋪爭鮮迴轉壽司：6月26日18:00至翌日00:00或7月4日14:00至18:00

政府明日會在鰂魚涌太古城金殿台唐宮閣附近位置，以及港島東中心對出太古公園增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。當局指，若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長1日。