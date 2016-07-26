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變種病毒｜5個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)
9 小時前
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變種病毒｜5個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)
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5個指明地方被納入強制檢測公告。

本港今日(28日)多5個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在6月30日或之前完成病毒測試。

香港航空一名27歲男地勤(#11902)日前確診並帶有L452R變異病毒株，食物及衞生局表示因應有關個案，於指定期間曾身處4個指明地方的人士需要再次進行檢測，受檢人士若在6月26日至6月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，但已完成接種新冠疫苗的人士不獲豁免，相關地點及指明日期時間如下：

⚫ 赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓：6月4至8日、11日、13日、15至17日
⚫ 赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓：6月5日、17日
⚫ 赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓中場客運大樓：6月4日、7日、8日、11日、13日 (不包括今日至後日正接受強制檢疫的抵港人士)
⚫ 東涌黃泥屋村1號金泰屋：6月18日18:00至22:00

元朗一學校上榜
此外，於6月15日至6月28日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於6月30日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於7月2日或之前交回：

⚫ 元朗公園南路26號保良局羅氏信託學校(小學及中學部)

當局解釋，由於該校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，故把該校納入強制檢測公告。當局指，若在6月26日至6月28日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/變種病毒｜5個指明地方被納入強制檢測公告-附日期時間-273773
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