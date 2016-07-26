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變種病毒｜5個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)
1 小時前
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變種病毒｜5個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)
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5個指明地方被納入強制檢測公告。

本港今日(11日)多5個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月13日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月9日至7月11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，惟由於有關地點涉及的個案帶有L452R變異病毒株，故已完成接種新冠疫苗的人士亦不獲豁免。

相關新聞：變種病毒｜停機坪搬運工確診源頭未明　多地納強檢公告包括全機場

與50歲機場男搬運工人(#11952)相關的地方，除昨日(10日)已公布的7處外，最新資料顯示他還去過下列4個地方，指定期間曾身處的人士必須在7月13日或之前接受檢測：

⚫ 黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G7號鋪銀咖哩：7月8日18:00至7月9日00:00
⚫ 黃大仙龍翔道120號新光中心2樓261號鋪爭鮮迴轉壽司：7月4日14:00至18:00（7月7日至8日已檢測者亦可豁免）
⚫ 黃大仙銀鳳街8號地鋪大家食：6月25日18:00至22:00
⚫ 深水埗九江街132號地鋪英姐髮型屋

此外，早前移民澳洲後確診、涉及L452R的非本地確診52歲男子，在衞生防護中心進一步調查後，再新增一個曾身處的指明地方，相關人士須於7月13日或之前接受檢測：

⚫ 尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心UG17-18及G7-8號鋪Wooloomooloo Steakhouse：6月17日18:00至22:00

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/變種病毒｜5個指明地方被納入強制檢測公告-附日期時間-275372
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