變種病毒｜5個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(29日)多5個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在8月1日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月27日至7月29日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

兩宗非本地確診個案曾到訪的地方(已完成接種疫苗可豁免)

⚫ 尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際：7月6日至7月29日曾身處逾兩小時

⚫ 長沙灣長沙灣道883號億利工業中心6樓14室伊勢灣海運(香港)有限公司：7月5日至6日曾身處逾兩小時

⚫ 長沙灣欽州街西89號潤發大廈3樓華潤五豐國際分銷有限公司：7月3日至15日曾身處逾兩小時

涉及L452R變異病毒株輸入個案、須再次檢測的地方

⚫ 鰂魚涌太古城中心(只包括商場)：7月19日18:00至22:00或7月20日12:00至18:00

⚫ 鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心地下2-3號鋪Food le Parc：7月18日18:00至22:00

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長一天。

政府明日(30日)會在鰂魚涌港島東中心對出太古公園增設流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供免費服務，而位於鰂魚涌社區會堂停車場的流動採樣站亦會延長服務日期周日(8月1日)。

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