變種病毒｜6個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(28日)多6個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月31日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月26日至7月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及非本地確診個案曾到訪的地方

⚫ 銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店：7月4日至7月28日曾身處逾兩小時(已完成接種疫苗可豁免)

涉及L452R變異病毒株輸入個案、須再次檢測的地方

⚫ 以赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士：6月20日至7月10日

⚫ 沙田小瀝源路68號廣源商場第3座2樓13號鋪麥當勞：7月9日12:00至18:00

⚫ 黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G4B號鋪美心MX：7月9日18:00至22:00

⚫ 黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G7號鋪銀咖哩：7月8日18:00至7月9日00:00

⚫ 深水埗九江街132號地鋪英姐髮型屋：7月9日10:00至13:00

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長一天。

政府明日(29日)會在香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區(北)增設流動採樣站，為須接受強制檢測的機場員工提供免費服務。