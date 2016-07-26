變種病毒｜6個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(5日)多6個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在8月8日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在8月3日至8月5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

懷疑復陽43歲地盤工(#11999)曾到訪的地方

⚫ 葵芳葵義路新葵芳花園好爵中心1樓老趙廚房：7月27日07:00至09:00曾身處

非本地確診個案曾到訪的地方 (已完成疫苗接種可豁免)

⚫ 尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座21樓2107室泛亞零售管理(香港)有限公司：7月16日至7月28日期間逗留逾兩小時

⚫ 大嶼山愉景灣尚堤映蘆(6座)：7月16日至8月5日期間逗留逾兩小時

早前涉變種病毒個案、屬再次檢測的指明地方

⚫ 山頂山頂道118號山頂廣場 (不包括巴士總站)：7月17日12:00至18:00曾身處

⚫ 東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城 (只包括商場)：7月18日12:00至18:00曾身處

⚫ 東涌東涌纜車站：7月18日12:00至18:00曾身處

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長一日。政府明日會在東涌東薈城露天廣場及東堤灣畔公共空間增設流動採樣站，為須接受強制檢測的東薈城員工及訪客提供免費服務。