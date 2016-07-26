變種病毒｜7個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港今日(13日)多7個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月15日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月11日至7月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

離港前居大角咀、抵達澳洲後確診並驗出Delta變種病毒的52歲男子，在港期間曾身處6個指明地方，在指明日期和時間內曾身處下列地方的人士，必須於7月13日或之前再次接受檢測：

⚫ 尖沙咀柯士甸道西1號圓方2樓2132號鋪pho.dle.bar：6月23日18:00至22:00

⚫ 旺角豉油街60-104號鴻都大廈部分地下至2樓快樂小羊火鍋餐廳：6月25日12:00至18:00

⚫ 深水埗石硤尾街1號地下B-C號鋪愛文生：6月25日18:00至22:00

⚫ 尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 7樓701號鋪鏞鏞．藝嚐館：6月23日12:00至18:00

⚫ 佐敦彌敦道241-243號香港體檢中心4樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司：6月23日16:00至18:00或6月25日12:00至18:00

⚫ 佐敦彌敦道241-243號香港體檢中心2樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司：6月24日10:00至12:00

此外，由於1間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，6月30日至7月13日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於7月15日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於7月17日或之前交回，已完成接種新冠疫苗人士則獲豁免：

⚫ 將軍澳唐明街1號富康花園幼稚園大樓地下(部份)德寶國際幼兒園(富康花園)