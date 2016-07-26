變種病毒｜Delta+傳播力增10%至15% 曾祈殷倡豁免檢疫愈少愈好

本港上周出現首宗俗稱「Delta+」的新冠肺炎Delta變種病毒的AY.4.2亞系，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，外國專家估計Delta+較原始Delta變種病毒傳播力增加10%至15%，但暫時未看到會增加嚴重性及削弱疫苗保護力，不過他指，有不少港人在英國，當局需要多加留意英國返港確診有否帶Delta+，並建議進一步收緊獲豁免檢疫群組，「(免檢疫人士)應該有咁少得咁少」。

對於本港昨日新增的一宗確診個案，患者從英國抵港、帶L452R變異病毒株及有病徵，並於抵港前一日、10月31日接種第三針新冠疫苗。曾祈殷指，大部分情況下打三針疫苗能產生足夠抗體抵禦病毒，而該名患者才剛接種第三劑，因此抗體水平或未「升得好高」，仍有機會受感染，但料患者病情不嚴重。

除夕倒數演唱會風險不大

另外，旅發局今年除夕倒數將舉辦演唱會，參加者需要打齊兩針、入場前掃瞄「安心出行」。曾祈殷認為，本港感染風險系數低，認為活動的傳播風險不大，但建議可做多重保護，包括要求觀眾入場前取得陰性檢測結果。

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