變種病毒｜Delta將過氣？南非驚見新變種 突變次數稱霸 傳力恐大增 已殺入中英

新冠肺炎變種病毒株Delta令多地疫情反彈、疫苗防護力下降之際，一種新的變種病毒株正蠢蠢欲動，隨時取而代之。該款新變種病毒株是由早於全球疫情之初、在南非最早出現的C.1病毒株「進化」而成，專家發現它的基因突變次數，多達每年41.8次，冠絕迄今在全球肆虐的所有品種，傳染力可能大增。據稱目前該新變種病毒已在英國、中國、新西蘭、瑞士、葡萄牙、剛果及毛里裘斯等地出現。

變種病毒株C.1.2 基因突變次數多過Delta

據南非國家傳染病研究所(NICD)及夸祖魯納塔爾研究創新和排序平台(KRISP)的專家指，暫稱為C.1.2的新變種病株毒，每年的基因突變次數，較目前世衛標準下的「令人憂慮變種病毒株」(variants of concern)，包括Alpha、Beta、Gamma及Delta，多近一倍。

據報，該變種病毒株最早在首波疫情之後，在南非一個大都會區域出現，其後傳播至鄰近兩個省份，並繼續蔓延。C.1.2佔南非新冠病例的比率，由5月的0.2%，增至6月的1.6%，再增至上月的2%，專家指其在短時間內錄得持續升幅，與Alpha、Beta及Gamma在南非冒起時的情況相似。

專家表示，目前仍須進一步研究有關C.1.2的基因突變，具體上有甚麼影響，稱其有可能減低抗體及免疫反應，並增加傳播力。

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