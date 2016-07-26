變種病毒｜Delta毒株入侵 美國政府籲年輕人接種疫苗及早切斷傳播

面對傳染力更強的Delta變種新冠病毒(最早於印度發現)入侵，美國政府正鼓勵接種率只有長者一半的年輕人注射新冠疫苗。

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人口約1,000萬的大洛杉磯地區，自從4月中開放16歲以上接種新冠疫苗後，染疫人數大幅下降。但兩個多月來，隨著年輕人打針意欲較低、Delta變種病毒入侵，染疫人數小幅上升。

洛杉磯縣病例回升

《洛杉磯時報》報道，洛杉磯縣6月初的平均單日新增確診降至162例，但至6月下旬卻回升至190例，住院人數從212人增至234人。

洛杉磯至今發現123人感染Delta變種毒株，其中110人沒接種疫苗，另3人注射了一劑。其餘10名已打針的確診者，均為不需住院的輕症。

已證實美國疫苗能預防Delta變種病毒，提高接種率是政府現在的防疫重點，特別是接種率只有長者一半的年輕人。洛杉磯縣衛生局長費勒(Barbara Ferrer)說：「只要少部分人仍沒打疫苗，變種病毒還是會持續擴散。完整接種的人有不錯的保護力，只有極少數人發生突破性感染，但都沒有變成重症。現在在仍未接種疫苗的人們那裡爆發疫情。」

拜登：及早切斷傳播 免為時已晚

總統拜登上周四在Twitter發文，直指「年輕、仍未接種疫苗的人」最危險。他說，正在全球迅速擴散的Delta變種病毒感染力更強，且致命率更高，仍未注射疫苗的年輕人是最容易受到感染的群組，「請去注射疫苗，讓我們提前阻斷這個病毒株，以免為時已晚」。

接種率隨年齡層上升

根據疾控中心(CDC)上周二公布的數據，30歲以上美國成年人至少接種一劑疫苗的比例已達70%。但CDC指，18歲至24歲之間的年輕人只有47.3%至少接種一劑，31.9%完整接種。這數據低於整體美國成年人已接種一劑的65.4%和完整接種的55.9%。

疫苗接種率隨著年齡層而上升，50歲至64歲已打一針為72.4%，65歲至74歲為89%，75歲以上為85.1%。