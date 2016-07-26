變種病毒｜Delta肆虐 美國兒童染疫住院人數創疫情新高

美國兒童感染新冠肺炎住院人數周六(14日)突破1,900人，創下疫情新高。

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最初在印度發現的Delta變種病毒在美國未接種疫苗人口之間快速蔓延，最近幾星期住院人數激增，據美國衛生部數據，住院兒童周六增至1,902人，約佔整體住院人數2.4%。

兒童首當其衝

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)前主席戈薩(Sally Goza)接受CNN訪問稱：「現在並非去年的新冠肺炎疫情，這次更嚴重，我們的兒童將首當其衝，受影響最大。」12歲以下兒童目前不符合接種新冠疫苗資格。

疾控中心(CDC)數據顯示，美國18至29歲、30至39歲，以及40至49歲年齡組別新增染疫住院人數過去一周也創下新高。

美國南部各地醫院應對高傳染力Delta變種毒株引發的疫情，已瀕臨崩潰。其中，全美五分一確診住院人數集中在佛羅里達州，據路透社統計，當地染疫住院人數周六增至1萬6,100人，創下新高，衛生部數據則顯示，佛州ICU病床使用率逾9成。