變種病毒｜上環尚賢居晚上封區 美國返港漢初確已打兩針復必泰

上環士丹頓街72號尚賢居今晚(19日)7時半起被當局圍封，強制範圍內居民接受新型肺炎病毒測試，目標明早7時完成行動。政府發言人解釋，由於今日發現一宗由美國抵港的初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，病人在過去21日曾在上環居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定「封區」。

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衞生署表示，個案涉及一名昨日由美國抵港的27歲男子，他本月4日至18日前往美國，抵港後在機場被驗出對病毒呈陽性、帶有L452R變異病毒株，沒有病徵。由於病人CT值約21至24、病毒量相對較高，很大可能最近在美國感染，衞生防護中心已把個案列作輸入個案。中心又指，病人4月26日和5月17日已在本港接種兩劑復必泰疫苗。消息指，病人是獨自到美國洛杉磯工作，本月2日離港前和15日離開美國前，均曾接受測試並取得陰性結果。

不過，由於變種病毒的潛伏期較長，當局追溯患者過去21日行蹤時，發現他上月27日至本月4日曾留港及居於尚賢居，大廈會被「封區」強檢。病人本身在石塘咀太平洋廣場工作、本月2日最後一次上班，該處和他去過的3間食肆亦會納入強制檢測公告，據了解其密切接觸者需要強制檢疫，包括妻子、同事及飯聚朋友等。本港今日沒有錄得新型肺炎確診個案，連同上環的個案共有少於10宗初步確診。