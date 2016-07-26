變種病毒 全球僅8例 重症死亡率恐增 日本首現Delta罕見突變版本

新冠肺炎變種病毒株Delta有多個突變版本，包括最為人知的Delta Plus(又稱AY.1或B.1.617.2.1)，日本首次發現另一個Delta突變版本，包含名為N501S的基因突變，估計會提高染疫者二次感染、重症甚至死亡風險。目前該突變版本在全球只得8例，日本發現的這宗，患者最近無外遊，病毒估計是在日本國內「進化」而成。

東京醫科牙科大學(Tokyo Medical and Dental University)副教授武內寬明的團隊，周一發表研究報告，稱基因分析發現一名8月中曾在該大學醫院就醫的病人，感染帶有上述N501S突變的Delta病毒。



帶有類似Alpha的基因突變

團隊指，N501S跟去年在英國發現、Alpha變種病毒株的N501Y基因突變相似，而感染帶有N501Y基因突變病毒的患者，二次感染、重症及死亡率均較高，故有理由相信，N501S亦有同樣負面影響，但強調尚需進一步研究。

Delta變種病毒株於4月20日殺入日本，目前正成為當地新冠病毒主流品種，其中東京都約95%病例屬Delta。據厚生省數據，截至8月16日檢測了全國17,701宗病例所涉的病毒，當中1,046宗是Delta。上述研究發現，日本涉及Delta的病例，隨著社區傳播，在6月底至7月底迅速增加。至於Delta Plus，專家相信7月已在日本出現。

目前日本的新冠病例仍然高企，日本放送協會(NHK)稱，截至昨晚6時35分，該國周二新增17,713宗病例，較前一天多逾4,000宗，但較最高峰時的逾2.5萬宗緩和；不過同日增65人死亡，是第五波疫情爆發以來最多人病歿一日。新確診病例最多的東京都有2,909宗，其次是大阪府(2,347宗)。