變種病毒｜屯門恒順園6座晚上封區 打齊兩針住戶杜拜返港初確

屯門恒順園第6座今日(22日)晚上7時半起，被當局「封區」進行強制檢測。衞生防護中心表示，今日錄得少於5宗初步確診，包括一名36歲女病人，她本月12日離港往阿拉伯聯合酋長國杜拜、周一(19日)搭阿聯酋航空EK384航班經泰國曼谷返港。病人抵港時在機場的檢測結果呈陰性，但抵港第三日的檢測樣本則呈初步陽性，並驗出L452R變異病毒株。病人現時沒有病徵，中心已把個案列作輸入個案。

中心調查顯示，病人曾於5月9日及6月5日在本港接種兩劑復必泰新冠疫苗，本月11日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。由於她在21日潛伏期內的上月30日至本月12日，曾入住恒順園第6座，當局今晚7時半遂作出「封區」行動，強制範圍內人士接受病毒測試。此外，病人上月30日至本月11日曾在銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心工作，其工作處所和潛伏期內曾到訪地點會被納入強制檢測公告。

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就「封區」行動，政府發言人指由於今日錄得一宗由杜拜抵港的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，而病人在過去21日曾在屯門居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後遂採取行動。