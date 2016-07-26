變種病毒｜日出康城領都2座晚上封區 打齊兩針婦美國返港初步確診

將軍澳日出康城2A期—領都2座今晚7時起被「封區」，範圍內人士須留在處所並在明日凌晨1時前接受強制檢測，政府目標明日早上約7時完成圍封行動。

日出康城初步確診婦已接種兩劑復必泰

衞生防護中心表示，領都2座一名42歲女住戶，上月22日在港取得陰性檢測結果後，同月24日離港赴美，至昨日(5日)乘搭國泰航空CX883航班返港。她抵港時在機場對病毒驗出初步陽性，其後衞生署公共衞生化驗服務處檢測顯示她帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。患者今年5月2日和23日已在港接種兩劑復必泰新冠疫苗，現時沒有病徵，衞生防護中心已把個案列為輸入個案。

上月曾在紅磡富高工業中心工作

由於病人過去21日內的上月15至24日曾在港，衞生署指為審慎起見，政府決定圍封她在港居住的日出康城2A期—領都2座。署方又指，病人上月20日最後一次到紅磡富高工業中心A座8樓07室工作，其工作處所和潛伏期到訪過的地點會被納入強制檢測公告。就日出康城的「封區」行動，政府發言人解釋由於今日發現1宗由美國抵港的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，而病人在過去21日內曾在該處居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定採取行動。

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