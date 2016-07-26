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變種病毒 法返港男月初曾住跑馬地 沙特領事子女染疫
35 分前
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新型肺炎強制檢測封區太古城唐宮閣利安閣尚賢居變種病毒變異病毒株新冠肺炎
變種病毒 法返港男月初曾住跑馬地 沙特領事子女染疫
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太古城唐宮閣昨晚「封區」強檢。(鍾式明攝)
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領事子女疑抵港後去過東涌纜車站。(資料圖片)

本港昨錄得少於5宗初步確診，包括獲豁免入住酒店檢疫、居於鰂魚涌太古城唐宮閣的兩名沙特阿位伯領事子女，其中一人染有L452R變異病毒株。另外，在昨新增的7宗輸入確診當中，亦有一名帶變種病毒、由法國返港的39歲男子，潛伏期內曾入住跑馬地利安閣，兩座大廈昨同被當局圍封，強制居民檢測。

衛生防護中心表示，太古城唐宮閣個案涉及一對13歲和11歲姊弟，他們上周五(16日)由沙特阿拉伯抵港後，按相關豁免人士規定接受家居檢疫，至抵港第三日樣本驗出初步陽性。中心指，兩人潛伏期絕大部分時間在沙特阿拉伯，很大可能於當地感染。

至於昨新增的7宗輸入個案，6人均帶有L452R，包括周日(18日)由法國返港的39歲男子(#11963)。中心進一步調查發現，他在變種病毒的21日潛伏期內、即上月27日至本月2日赴法國前，曾入住利安閣。他今年4月6日和27日在港接種兩劑復必泰疫苗，上月23日抽血驗抗體亦取得陽性結果。


領事子女疑曾訪山頂、東涌
當局昨晚公布有10個地方指明時間到訪的人士，因上述3宗確診或初步確診個案而要強制檢測，包括上周六(17日)中午12時至下午6時去過山頂廣場、周日中午12時至下午6時曾訪東薈城及東涌纜車站的人士，而據衛生署資料，法國返港男子上周日始抵港，料行蹤屬於姊弟個案。


潛伏期曾居上環尚賢居、美國抵港的27歲男子昨轉為確診(#11960)，大廈前晚被圍封後沒新增個案，其乘搭航班亦有一名52歲男子確診，兩人均在港完成接種復必泰疫苗。昨所有輸入個案均是周日抵港，其餘5人分別來自日本、法國、伊朗和孟加拉。衛生署指，卡塔爾航空QR818有4名乘客抵港後確診，故禁止其來自多哈的客機著陸本港至下月2日。另外，港府表示基於新加坡近期確診個案上升，認為現時未具條件重啟旅遊氣泡，雙方同意下月底再檢視下一步安排。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/變種病毒-法返港男月初曾住跑馬地-沙特領事子女染疫-276729
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