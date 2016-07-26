變種病毒 法返港男月初曾住跑馬地 沙特領事子女染疫

本港昨錄得少於5宗初步確診，包括獲豁免入住酒店檢疫、居於鰂魚涌太古城唐宮閣的兩名沙特阿位伯領事子女，其中一人染有L452R變異病毒株。另外，在昨新增的7宗輸入確診當中，亦有一名帶變種病毒、由法國返港的39歲男子，潛伏期內曾入住跑馬地利安閣，兩座大廈昨同被當局圍封，強制居民檢測。

衛生防護中心表示，太古城唐宮閣個案涉及一對13歲和11歲姊弟，他們上周五(16日)由沙特阿拉伯抵港後，按相關豁免人士規定接受家居檢疫，至抵港第三日樣本驗出初步陽性。中心指，兩人潛伏期絕大部分時間在沙特阿拉伯，很大可能於當地感染。

至於昨新增的7宗輸入個案，6人均帶有L452R，包括周日(18日)由法國返港的39歲男子(#11963)。中心進一步調查發現，他在變種病毒的21日潛伏期內、即上月27日至本月2日赴法國前，曾入住利安閣。他今年4月6日和27日在港接種兩劑復必泰疫苗，上月23日抽血驗抗體亦取得陽性結果。



領事子女疑曾訪山頂、東涌

當局昨晚公布有10個地方指明時間到訪的人士，因上述3宗確診或初步確診個案而要強制檢測，包括上周六(17日)中午12時至下午6時去過山頂廣場、周日中午12時至下午6時曾訪東薈城及東涌纜車站的人士，而據衛生署資料，法國返港男子上周日始抵港，料行蹤屬於姊弟個案。



潛伏期曾居上環尚賢居、美國抵港的27歲男子昨轉為確診(#11960)，大廈前晚被圍封後沒新增個案，其乘搭航班亦有一名52歲男子確診，兩人均在港完成接種復必泰疫苗。昨所有輸入個案均是周日抵港，其餘5人分別來自日本、法國、伊朗和孟加拉。衛生署指，卡塔爾航空QR818有4名乘客抵港後確診，故禁止其來自多哈的客機著陸本港至下月2日。另外，港府表示基於新加坡近期確診個案上升，認為現時未具條件重啟旅遊氣泡，雙方同意下月底再檢視下一步安排。