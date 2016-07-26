變種病毒 澳洲8日後始通知港府 移民港男墨爾本確診

本港昨已連續30日「零本地感染」，但大角咀一名男子上月底赴澳洲後，確診新冠肺炎並帶有Delta變種病毒，其離港前居住的中美樓昨晚被圍封強制檢測。今次料屬於本港輸出個案，消息指他是移民入境當地後確診。另外，多項社交距離措施延長兩周至本月21日。

昨日本港錄得一宗新冠肺炎確診，56歲男子周一(5日)由希臘抵港，在機場檢測時確診並驗出N501Y變異病毒株。他確診時沒有病徵，今年1月和2月曾在丹麥接種兩劑新冠疫苗，初步確診則有少於5宗。

此外，衛生防護中心昨事隔8日接獲澳洲通知，指一名來自香港的52歲男子，上月29日在當地檢測呈陽性並涉及Delta L452R變異病毒株。中心指，患者上月24日離港時取得陰性檢測結果，26日晚搭飛機往新加坡，逗留數小時後再轉機往澳洲墨爾本，其後確診。患者離港前住在大角咀中美樓、於葵涌九龍貿易中心1座21樓上班，最後上班日為上月8日。

新加坡等地擬放棄一系列防疫措施，只呼籲國民接種疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨認為，本港目前未有條件跟隨措施，因安排需要較高的疫苗接種率，又稱本港仍處於「清零」階段，若強行改變政策或「出大事」。昨日屆滿的社交距離措施，港府宣布大部分措施會延長兩周，包括食肆營業限制和限聚令，但戲院、表演場所和博物館等，容納人數可提升至場地的85%。



本港最新累計約247.3萬人已打第一針，佔適齡人口36.4%。食物及衛生局長陳肇始書面回覆立法會議員陳沛然提問，指醫療及護理服務機構當中，衛生署醫生職系接種率最高，達87%，醫管局醫生職系亦達77%。至於衛生署和醫管局的護士職系，分別為52%和43%。院舍方面，陳肇始指有49%員工已打針，但院友則只有5%。她又說，截至周日(4日)已有19,498名持雙程證人士接種最少一針。