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變種病毒 澳洲8日後始通知港府 移民港男墨爾本確診
2 小時前
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新型肺炎變種病毒中美樓墨爾本移民輸出個案新冠疫苗疫苗接種新冠肺炎
變種病毒 澳洲8日後始通知港府 移民港男墨爾本確診
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大角咀中美樓一名已移民住客在澳洲確診，大廈昨晚被圍封強檢。(陳奕釗攝)

本港昨已連續30日「零本地感染」，但大角咀一名男子上月底赴澳洲後，確診新冠肺炎並帶有Delta變種病毒，其離港前居住的中美樓昨晚被圍封強制檢測。今次料屬於本港輸出個案，消息指他是移民入境當地後確診。另外，多項社交距離措施延長兩周至本月21日。

昨日本港錄得一宗新冠肺炎確診，56歲男子周一(5日)由希臘抵港，在機場檢測時確診並驗出N501Y變異病毒株。他確診時沒有病徵，今年1月和2月曾在丹麥接種兩劑新冠疫苗，初步確診則有少於5宗。
此外，衛生防護中心昨事隔8日接獲澳洲通知，指一名來自香港的52歲男子，上月29日在當地檢測呈陽性並涉及Delta L452R變異病毒株。中心指，患者上月24日離港時取得陰性檢測結果，26日晚搭飛機往新加坡，逗留數小時後再轉機往澳洲墨爾本，其後確診。患者離港前住在大角咀中美樓、於葵涌九龍貿易中心1座21樓上班，最後上班日為上月8日。
新加坡等地擬放棄一系列防疫措施，只呼籲國民接種疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨認為，本港目前未有條件跟隨措施，因安排需要較高的疫苗接種率，又稱本港仍處於「清零」階段，若強行改變政策或「出大事」。昨日屆滿的社交距離措施，港府宣布大部分措施會延長兩周，包括食肆營業限制和限聚令，但戲院、表演場所和博物館等，容納人數可提升至場地的85%。


本港最新累計約247.3萬人已打第一針，佔適齡人口36.4%。食物及衛生局長陳肇始書面回覆立法會議員陳沛然提問，指醫療及護理服務機構當中，衛生署醫生職系接種率最高，達87%，醫管局醫生職系亦達77%。至於衛生署和醫管局的護士職系，分別為52%和43%。院舍方面，陳肇始指有49%員工已打針，但院友則只有5%。她又說，截至周日(4日)已有19,498名持雙程證人士接種最少一針。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/變種病毒-澳洲8日後始通知港府-移民港男墨爾本確診-274932
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