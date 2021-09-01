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變種病毒 疫苗恐減效 一患者來自英國 日本錄兩宗Mu輸入病例
1 小時前
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日本新冠肺炎變種病毒株Mu
變種病毒 疫苗恐減效 一患者來自英國 日本錄兩宗Mu輸入病例
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世衛周一把在哥倫比亞首次發現的新冠肺炎變種病毒株Mu，列入「令人關注變種病毒株」(variants of interest、VOI)名單，指其可能對疫苗有抵抗性(risk of resistance)，日本當局於周三晚上表示，當地於6及7月，各有一宗在機場檢疫發現的Mu病例。
 

日本兩宗輸入病例，分別為6月26日由阿聯酋飛抵成田機場的四十多歲女性，以及7月5日由英國飛抵羽田機場的五十多歲女性，均無病徵。

Mu又稱為「B.1.621」，去年1月在哥倫比亞發現，目前佔哥國病例約39%，鄰國厄瓜多爾亦有13%病例涉及Mu，兩國的Mu病例均持續增加。此外，美國、英國及比利時等最少39個國家及地區亦有病例，但目前Mu只佔全球病例約0.1%。


Mu或具「免疫逃脫」特性
Mu所列的「VOI」名單，屬第二級別，威脅性低於第一級「令人憂慮變種病毒株」(variants of concern、VOC)名單內的Delta、Alpha、Beta及Gamma，但Mu令人擔心之處，據世衛所指是其「有一系列的基因突變，顯示其可能有免疫逃脫(immune escape)特性」，能逃過人體免疫反應，意味可能會影響疫苗功效。世衛稱，初步數據顯示，染疫康復者及已接種疫苗者血清，對Mu的中和能力下跌，情況跟面對最早在南非發現的Beta變種病毒株時相似，但尚待進一步研究。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/變種病毒-疫苗恐減效-一患者來自英國-日本錄兩宗mu輸入病例-283169
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日本新冠肺炎變種病毒株Mu
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