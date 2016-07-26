變種病毒｜荃灣寶石大廈第1座晚上封區 住客杜拜返港後確診

本港今日(22日)新增5宗新型肺炎確診個案。衞生防護中心表示，今日確診的輸入個案56歲男患者(#12057)居於荃灣寶石大廈第1座，上周日(15日)前往杜拜，3日後搭航阿聯酋航空EK384航班返港。患者本月14日在港進行的出發前檢測，以及抵港時在機場進行的檢測結果均呈陰性，但上周五(20日)檢疫期間在葵涌香港荃灣帝盛酒店採集的樣本，結果則呈陽性並帶有L452R變異病毒株。

衞生防護中心表示，病人今年3月20日和5月1日曾在本港接種兩劑科興新冠疫苗，上月12日抽取的血液樣本亦對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。病人21日潛伏期內到訪過的地點會納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

「封區」行動目標明早7時完成

中心又指為審慎起見，病人於過去21日在港入住的寶石大廈第1座，將被圍封及進行強制檢測，同一大廈所有住客亦須於個案公布當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。政府晚上7時宣布寶石大廈第1座「封區」，範圍內的受檢人士須於明日凌晨零時前接受檢測，目標是在明日上午約7時完成此行動。

政府發言人解釋，由於今日發現一宗由杜拜抵港的確診個案，顯示涉及變異病毒株，而病人在過去21日內曾在上址居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府在檢測呈陽性後決定作出「封區」行動。至於今日新增的另外4宗輸入個案，分別來自菲律賓、印尼及阿拉伯聯合酋長國。

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