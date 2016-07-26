變種病毒｜太古城金殿台唐宮閣封區 涉兩宗沙地阿拉伯抵港初確 一晚圍封兩大廈 (更新)

本港雖連續43日沒有新增新型肺炎本地個案，但再有帶變種病毒的患者，潛伏期內曾逗留在社區。鰂魚涌太古城金殿台唐宮閣今日(20日)晚上8時起，被當局列為受限區域，強制範圍內人士接受病毒測試，區域不包括太古城物業管理有限公司及幼稚園Hamilton Hill International Kindergarten (Island East)，行動目標明早7時完成。

政府發言人表示，由於今日發現2宗由沙地阿拉伯抵港的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定採取「封區」行動。

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今確診男潛伏期曾住利安閣

另外，跑馬地黃泥涌峽道12至14號利安閣今晚7時半起亦被當局圍封，強制範圍內居民接受病毒測試，目標明早7時完成行動。衞生防護中心表示，今日新增的7宗確診當中，包括一名前日在法國經卡塔爾多哈返港的39歲男子(#11963)，他在機場驗出確診、帶L452R變異病毒株。當局進一步調查發現，他本月2日啟程往法國前，上月27日至本月2日期間曾入住利安閣，不過由於病人潛伏期絕大部分時間均在法國逗留，很大可能最近於當地感染，故中心把此個案列為輸入個案。

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中心指，病人4月6日及27日曾在本港接種兩劑復必泰新冠疫苗，而上月23日抽取的血液樣本亦對新型肺炎抗體呈陽性，並稱其潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告，曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士，須於指明日期或之前接受強制檢測。就跑馬地「封區」行動，政府發言人指39歲男病人過去21日曾在利安閣居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定採取行動。