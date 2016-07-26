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變種病毒 返港婦初確屯門封區 政府終認領事子女違法
25 分前
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新型肺炎變種病毒變異病毒株家區檢疫領事封區恒順園疫苗接種科興疫苗新冠肺炎
變種病毒 返港婦初確屯門封區 政府終認領事子女違法
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屯門恒順園6座昨晚「封區」強檢。(鍾式明攝)

沙特阿拉伯領事兩名抵港子女，日前被指檢疫期內曾進入社區，其後確診新冠肺炎並帶有L452R變異病毒株。在連日追問下，當局昨證實兩人隔離期間曾經外出，違反豁免條件，衛生署已立即取消其豁免資格，把他們送往強制檢疫。此外，一名女子返港後被驗出初步確診及帶變種病毒，她21日內住過的屯門恒順園6座昨晚「封區」。
 

政府發言人指，駐港領館屬領事官員級別人員及其直系家屬在現行政策下，抵港後可豁免強制檢疫，惟須遵守指定條件，包括隔離安排和限制活動範圍等要求，並禁止乘搭公共交通，其所屬機構亦應確保豁免人士不得與公眾接觸。禮賓處已聯絡有關領事館，對方承諾會全面配合檢疫措施，並已提醒其領館人員遵守相關規定。


疫情方面，衛生防護中心昨錄得少於5宗初步確診，包括一名周一(19日)返港的36歲女子，她上月已完成接種兩劑復必泰新冠疫苗，並於本月11日驗出抗體陽性後赴阿聯酋杜拜。她周一抵港時檢測呈陰性，第三日的樣本則初步陽性、帶L452R，當局昨晚圍封她21日潛伏期內住過的恒順園6座，強制居民檢測。至於昨唯一確診49歲婦(#11972)同樣打齊兩針復必泰，在美國抵港後確診、沒有病徵。


另外，衛生署科學委員會昨開會後，認為接種疫苗後抗體能維持6至8個月，在考慮抗體數量、本港接種率和全球接種率、疫苗分配不均等因素後，認為目前討論是否打第三針言之尚早，相信可留待秋冬再思考。委員會又建議，接種新冠疫苗和其他疫苗期間，最少相隔14日。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/變種病毒-返港婦初確屯門封區-政府終認領事子女違法-277070
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