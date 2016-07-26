變種病毒 返港婦初確屯門封區 政府終認領事子女違法

沙特阿拉伯領事兩名抵港子女，日前被指檢疫期內曾進入社區，其後確診新冠肺炎並帶有L452R變異病毒株。在連日追問下，當局昨證實兩人隔離期間曾經外出，違反豁免條件，衛生署已立即取消其豁免資格，把他們送往強制檢疫。此外，一名女子返港後被驗出初步確診及帶變種病毒，她21日內住過的屯門恒順園6座昨晚「封區」。



政府發言人指，駐港領館屬領事官員級別人員及其直系家屬在現行政策下，抵港後可豁免強制檢疫，惟須遵守指定條件，包括隔離安排和限制活動範圍等要求，並禁止乘搭公共交通，其所屬機構亦應確保豁免人士不得與公眾接觸。禮賓處已聯絡有關領事館，對方承諾會全面配合檢疫措施，並已提醒其領館人員遵守相關規定。



疫情方面，衛生防護中心昨錄得少於5宗初步確診，包括一名周一(19日)返港的36歲女子，她上月已完成接種兩劑復必泰新冠疫苗，並於本月11日驗出抗體陽性後赴阿聯酋杜拜。她周一抵港時檢測呈陰性，第三日的樣本則初步陽性、帶L452R，當局昨晚圍封她21日潛伏期內住過的恒順園6座，強制居民檢測。至於昨唯一確診49歲婦(#11972)同樣打齊兩針復必泰，在美國抵港後確診、沒有病徵。



另外，衛生署科學委員會昨開會後，認為接種疫苗後抗體能維持6至8個月，在考慮抗體數量、本港接種率和全球接種率、疫苗分配不均等因素後，認為目前討論是否打第三針言之尚早，相信可留待秋冬再思考。委員會又建議，接種新冠疫苗和其他疫苗期間，最少相隔14日。