變種病毒 酒店兩環境樣本陽性 清潔工料外傭傳染

油麻地紅茶館酒店一名41歲兼職女清潔員(#11937)，日前確診並感染L452R變種病毒株。當局在酒店採集44個環境樣本後，在涉事房間浴室洗手盤的兩個樣本呈陽性，其餘42個則呈陰性。食物及衛生局長陳肇始估計，患者在清潔房間期間吸入病毒微粒，強調有專責隊伍監察檢疫酒店的運作。



屬於指定檢疫酒店之一的油麻地紅茶館酒店，上周一(6月28日)有一名印傭(#11920)確診並帶L452R。其入住的503號房，事後由外判公司消毒約9分鐘，確診清潔員則於翌日早上入內清潔，約1小時後做檢測並驗出陽性。雖然清潔員病毒量低，但港大公共衛生學院教授潘烈文指，從已分析的一成病毒基因，可證實她與外傭感染的均屬Delta變種病毒，且基因一致，料外傭很大機會是源頭。

被問到檢疫酒店的流程有否違反指引時，陳肇始指政府本身有提供感染控制及運作指引，並有巡查隊每日檢查檢疫酒店整體運作情況，若有問題會立即通知酒店糾正。



料9月接種率達五成

新冠疫苗接種計劃方面，本港60至69歲和80歲或以上組別的長者，分別有13.9%和0.9%人已接種。陳肇始指出，有關比率遠低於歐美國家的七至八成，表示會加強解答長者和院舍疑問，以及派外展隊到場為長者做評估。她預期到9月接種率可達五成或以上，惟接種率要達七成才有條件考慮放寬社交距離措施。

港府早前公布已打針、帶抗體入境者可縮短檢疫期，但他們必須在香港進行抗體測試。陳肇始透露，當局正密鑼緊鼓進行準備工作，包括化驗室、機場檢測整體流程，以及處理外地接種證明等事宜，初步建議以抽血方式檢測，期望措施本月內推出。

另外，本港昨增3宗確診個案，介乎15至20歲的3名男子均是英國留學生、近日抵港，全數帶有L452R；當局暫錄得少於5宗初步確診。