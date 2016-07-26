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變種病毒 錄3確診1人曾打針 地勤料機場感染
3 小時前
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新型肺炎本地零確診新冠疫苗外傭新達廣場地勤大埔中心強制檢測新冠肺炎
變種病毒 錄3確診1人曾打針 地勤料機場感染
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大埔中心第10座圍封後未有新個案。(資料圖片)

本港昨增3宗新冠肺炎輸入個案、「本地零確診」，其中一名印傭來港前曾接種首劑新冠疫苗。大埔中心第10座因有女住戶感染變種病毒，前晚被當局圍封強制檢測，未錄得新個案。有專家相信，負責顧客服務工作的女患者只會短時間接觸顧客，料傳播風險不高，並稱較早確診的男地勤基本可判斷在機場感染。
 

昨新增的3宗輸入個案，患者均有病徵、帶L452R變異病毒株。其中，上周日(20日)由印尼抵港的47歲女外傭(#11920)，本月3日曾在當地接種首針疫苗；另本港昨有少於5宗初步確診。

機場27歲男地勤(#11902)在感染Delta變種病毒及L452R後，其在大埔新達廣場兼職的24歲女同事(#11918)亦確診並帶有L452R。當局前晚圍封她所住的大埔中心第10座強制檢測，未有發現新個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良指Delta傳播力強，而兩人都在新達廣場工作，若商場空氣不流通或令市民受感染，建議曾到訪市民做檢測。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒則認為，女患者和顧客本身有戴口罩、工作不會長時間接觸顧客，認為傳染顧客風險不高。

男地勤日前被驗出病毒基因與3宗印尼輸入個案排序相同，但病發時間相隔最少7日。何栢良擔心地勤是透過其他人感染，呼籲上月11日曾與4人一同身處機場採樣中心的人士，接受血清抗體檢測。蕭傑恒形容，4人曾同時身處採樣中心並有相同基因，故鎖定地勤在該處感染。不過，他指Delta病毒量可維持約18日，憂已引發社區傳播風險。

另外，英國近期疫情持續反彈、Delta變種病毒在當地廣泛傳播，由上周一起的7日有10宗英國抵港個案涉及L452R，觸發抵港航班「熔斷機制」，食衛局宣布後日起，把英國由甚高風險提升至極高風險地區，同日起禁止所有英國客機抵港，亦會限制曾逗留英國逾兩小時的人，登上任何來港的民航客機。至於與澳門通關的安排就再現曙光，澳門當局指近日的本地個案如確認在機場感染，並在日後改列輸入關連個案，就會審視連續28日沒本地感染由哪日開始計算。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/變種病毒-錄3確診1人曾打針-地勤料機場感染-273827
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