變種病毒 錄3確診1人曾打針 地勤料機場感染

本港昨增3宗新冠肺炎輸入個案、「本地零確診」，其中一名印傭來港前曾接種首劑新冠疫苗。大埔中心第10座因有女住戶感染變種病毒，前晚被當局圍封強制檢測，未錄得新個案。有專家相信，負責顧客服務工作的女患者只會短時間接觸顧客，料傳播風險不高，並稱較早確診的男地勤基本可判斷在機場感染。



昨新增的3宗輸入個案，患者均有病徵、帶L452R變異病毒株。其中，上周日(20日)由印尼抵港的47歲女外傭(#11920)，本月3日曾在當地接種首針疫苗；另本港昨有少於5宗初步確診。

機場27歲男地勤(#11902)在感染Delta變種病毒及L452R後，其在大埔新達廣場兼職的24歲女同事(#11918)亦確診並帶有L452R。當局前晚圍封她所住的大埔中心第10座強制檢測，未有發現新個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良指Delta傳播力強，而兩人都在新達廣場工作，若商場空氣不流通或令市民受感染，建議曾到訪市民做檢測。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒則認為，女患者和顧客本身有戴口罩、工作不會長時間接觸顧客，認為傳染顧客風險不高。

男地勤日前被驗出病毒基因與3宗印尼輸入個案排序相同，但病發時間相隔最少7日。何栢良擔心地勤是透過其他人感染，呼籲上月11日曾與4人一同身處機場採樣中心的人士，接受血清抗體檢測。蕭傑恒形容，4人曾同時身處採樣中心並有相同基因，故鎖定地勤在該處感染。不過，他指Delta病毒量可維持約18日，憂已引發社區傳播風險。

另外，英國近期疫情持續反彈、Delta變種病毒在當地廣泛傳播，由上周一起的7日有10宗英國抵港個案涉及L452R，觸發抵港航班「熔斷機制」，食衛局宣布後日起，把英國由甚高風險提升至極高風險地區，同日起禁止所有英國客機抵港，亦會限制曾逗留英國逾兩小時的人，登上任何來港的民航客機。至於與澳門通關的安排就再現曙光，澳門當局指近日的本地個案如確認在機場感染，並在日後改列輸入關連個案，就會審視連續28日沒本地感染由哪日開始計算。