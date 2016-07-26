變種病毒｜15個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

本港昨日(7日)多15個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月9日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月5日至7月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，惟由於所有指明地方均與涉及L452R變異病毒株的個案有關，即使已完成接種新冠疫苗，亦須接受強制檢測。

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離港前居大角咀、抵達澳洲後確診並驗出Delta變種病毒的52歲男子，在港期間曾身處14個指明地方，指明日期和時間內曾身處下列地方的人士，必須於7月9日或之前接受檢測：

⚫ 葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第1座21樓：6月8日逗留超過一小時

⚫ 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室 (離境大堂，鄰近1號閘口)：6月26日18:00至20:00

⚫ 灣仔軒尼詩道256號The Hennessy 31樓及頂樓Wooloomooloo Steakhouse：6月17日18:00至22:00

⚫ 灣仔港灣道28號灣景中心大廈Brim 28 1樓11號鋪DiVino Patio - Ristorante Bar Pizzeria：6月21日12:00至18:00

⚫ 旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓12號鋪火車頭越南餐室：6月21日12:00至18:00

⚫ 葵芳興芳路223號新都會廣場4樓413-416號鋪稻成京川滬：6月22日12:00至18:00

⚫ 尖沙咀柯士甸道西1號圓方2樓2132號鋪pho.dle.bar：6月23日18:00至22:00

⚫ 旺角豉油街60-104號鴻都大廈部分地下至2樓快樂小羊火鍋餐廳：6月25日12:00至18:00

⚫ 深水埗石硤尾街1號地下B-C號鋪愛文生：6月25日18:00至22:00

⚫ 大角咀大全街41號地鋪聚小館：6月22日18:00至22:00

⚫ 尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 7樓701號鋪鏞鏞．藝嚐館：6月23日12:00至18:00

⚫ 旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場5樓501號鋪念川居：6月18日12:00至18:00

⚫ 佐敦彌敦道241-243號香港體檢中心4樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司：6月23日16:00至18:00或6月25日12:00至18:00

⚫ 佐敦彌敦道241-243號香港體檢中心2樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司：6月24日10:00至12:00

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此外，早前感染L452R的27歲機場男地勤(#11902)其中一個所到之處，指定日期和時間的訪客須於7月9日或之前再接受檢測：

⚫ 東涌黃泥屋村1號金泰屋：6月18日18:00至22:00