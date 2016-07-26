變種病毒 5月打齊兩針復必泰 返港男初確尚賢居封區

本港昨沒有新增新冠肺炎確診，亦是連續42日無本地感染，但上環尚賢居因涉及一宗初步確診，昨晚被當局圍封強制檢測。衛生署指，個案涉及一名剛從美國返港的27歲男子，他本身打齊兩針復必泰新冠疫苗，在機場被驗出L452R變異病毒株、病毒量較高，相信他較大機會從美國染疫，惟過去21日內因曾居於尚賢居，當局審慎起見遂「封區」強檢。

昨日本港沒有錄得新確診，是7日內第四度「零確診」，亦是連續42日沒有本地感染，初步確診則少於10宗，包括一名剛從美國返港的27歲男子。衛生防護中心表示，他前日(18日)抵港後在機場驗出初步陽性，帶有L452R變異病毒株、沒有病徵，樣本CT值約21至24，顯示其病毒量較高。中心相信，病人很大可能最近於美國感染，故把個案界定為輸入個案。



病人今年4月26日和5月17日，已在本港接種兩劑復必泰，消息指他本月2日獨自赴洛杉磯工作前，以及上周四(15日)在準備離開美國前，都接受過病毒測試並取得陰性結果。患者過去14日雖不在本港，但由於變種病毒潛伏期長達21日，當局為審慎起見，把他在上月27日至本月4日住過的尚賢居圍封強檢。他本身在石塘咀太平洋廣場工作、本月2日最後一次上班，該處和他潛伏期內去過的地方，已被納入強制檢測公告。



「四針男」被批自私或遭檢控

日前有報道指，有人在新加坡完成接種兩針莫德納疫苗後，在港再接種兩針復必泰。政府發言人昨譴責有關行為罔顧他人、極度自私和不負責任，指這除有機會對自身健康構成風險外，亦會牽連為其接種疫苗的醫護人員、嚴重浪費珍貴的疫苗資源。當局不排除採取適當法律行動，包括起訴相關人士，以及考慮不向他發出本地接種證明。另外，醫管局再多4間轄下醫院可經預約探病，累計26間醫院設有特別探訪安排。