谷針抽獎 國泰空中派對 華懋一年自助餐

繼續有不同機構鼓勵市民打針，昨宣布推出抽獎活動，其中國泰航空宣布，8月底打齊針市民可參加，特別大獎的幸運兒，可邀請已全面接種疫苗的摯愛親朋，在國泰全新的空中巴士A321neo客機上舉辦私人派對，體驗高科技機艙設施及服務，亦會送出2千萬「亞洲萬里通」里數，當中10位得獎者各可獲贈一百萬里數，另外一百位得獎者亦各獲贈十萬里數。

華懋集團抽獎活動同樣以8月底完成打針為界，逾3,600份獎品則總值逾2千萬元，當中包括頭獎如心酒店全年自助晚餐50個名額，總值830萬元，另有華懋旗下戲院全年家庭(4人)電影通行證名額100個、現金券等。

香港總商會及化妝品零售商莎莎國際則玩「連環抽獎」，總商會7月起每兩周抽一次，送值2,000萬元獎品，包括500張港鐵全年車票、國泰商務機票等；莎莎則推「百萬谷針」，每周一次幸運大抽獎，8月1日開始向已打齊2針疫苗市民派總值10萬元現金券，為期10星期，中獎人士亦可免費獲VIP會籍一年及迎新禮品，價值逾1,000元。