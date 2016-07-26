谷針政策 無故不接種引爆疫情 皖贛多地：嚴肅追責

內地截至前日已接種新冠疫苗劑次突破19億，完成全程接種人次近8億。多地再公布「谷針」措施，安徽、江西多個城市都強調，若有人無接種新冠疫苗又引發新冠病毒感染事件，將被依法依規嚴肅追究責任。湖北更有地區發出警告，除禁忌症外，無故不接種新冠疫苗，納入「個人誠信記錄」。



內地多個城市上月曾要求民眾在限期前接種，否則原則上不得進入超市、食肆、景區等公共場所。時隔一個月，安徽合肥、滁州、銅陵等市，以及江西南昌、贛州等市，近日亦宣布類似措施，並強調要嚴格落實防控責任，無禁忌症者不接種新冠疫苗，繼而引發疫情，將被追責，呼籲民眾配合，鞏固來之不易的疫情防控成果。



湖北：納入個人誠信記錄

湖北十堰市茅箭區、鄂州市鄂城區則強調，無故不接種將被記錄於個人誠信檔案，其中鄂城區更要求，交通運輸、醫療機構、環衛保潔、建築地盤、物流速遞、商場超市、休閒娛樂、養老機構等從業人員，持有接種證明方可上班。

微博網民指出，國家衛健委上月中已重申接種疫苗要遵循「自願原則」，不滿「中央說自願，地方有任務」，地方政府為了完成接種目標而「搞變相強制」，而且「還要簽自願接種知情書，出了任何問題自行負責」，質疑「既然要對未打疫苗(引發)感染的人追責，那打了疫苗後仍然被感染了追誰的責？」