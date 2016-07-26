谷針防疫｜疫苗即日籌明起全面開放

本港接種首劑新冠疫苗人數至今僅約441萬，距離月底達到約500萬人的目標，仍有一段距離。政府昨宣布，明起將新冠疫苗接種中心的「即日籌」安排，擴展至所有合資格接種人士，即如21間社區疫苗接種中心尚有剩餘接種名額，市民便可即場取籌接種，毋須登記預約。

「即日籌」在9月和10月的派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止，由11月起，即日籌會在接種中心開放前15分鐘開始派發，而最後一節接種時段為中心關閉前一小時。計劃領取即日籌的合資格人士，可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，或委託家人到接種中心代領，但需要出示接種人的香港身份證副本。

新增5宗輸入個案

另外，本港昨新增5宗新冠肺炎輸入個案，其中4宗已接種兩劑疫苗。5名患者分別為3男2女，年齡20歲至56歲，分別由美國、緬甸、菲律賓和肯尼亞抵港，其中兩人早前在香港接種兩劑復必泰疫苗，1人在菲律賓接種過兩劑科興疫苗，1人曾在巴基斯坦接種兩劑國藥疫苗；餘下1人由緬甸抵港，無接種疫苗。除該名來自菲律賓的女患者，其餘4人都驗出L452R變異病毒株。而本地則連續34日「清零」，初步確診少於5宗。

谷針防疫｜疫苗即日籌明起全面開放