豁免檢疫｜國泰機組人員如本月曾逗留法蘭克福 須隔離21日

國泰航空5日內有3名從德國法蘭克福返港的機師，在進入本港社區後確診新型肺炎。國泰航空表示，本月1日起曾在法蘭克福逗留的機組人員，返港後必須到政府檢疫中心隔離21日。

國泰正就個案內部調查

國泰回覆本報查詢時，確診的機組人員現正接受適切的醫療診治，公司亦會為其他機組人員提供一切必須的支援，另外正就這些個案進行內部調查，以確保全面合規及達致最高安全水平，如有需改善地方或合規要求未能完全達標，將根據公司程序採取適當的措施及行動。

政府要求法蘭克福返港機組檢疫21日

國泰續指，有關機組人員返港後要檢疫21日的安排，是配合衞生當局的要求，公司又會按照衞生當局的指示，協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士。 為謹慎起見，國泰已立即安排在法蘭克福的機組人員轉換酒店，並會儘快暫停貨機機組人員在法蘭克福停留。

運輸及房屋局上周五(12日)要求國泰盡快採取4項防疫措施，國泰表示已即時加強外站的檢查，以確保機組人員於外站停留時，嚴格遵守國泰航空的健康及安全守則。同時，國泰將會發布進一步的指引，規定機組人員於回港後接受醫學監察期間的活動，以及安排他們每日接受檢測。國泰又說，為進一步保障香港的公眾健康，國泰航空將要求所有合資格的機組人員須接種第三劑新冠疫苗。

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