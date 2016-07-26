豁免檢疫｜澳門「回港易」及「來港易」下周二恢復

澳門新型肺炎疫情近日趨平穩，港府今日(28日)宣布下周一(11月2日)起，恢復從澳門經「回港易」及「來港易」計劃入境人士的豁免檢疫安排。

當局提醒仍要遵從「回港易」規定

當局指根據有關安排，身在澳門的人士只要符合「回港易」或「來港易」計劃的所有指明條件，入境香港時就可獲豁免強制檢疫。不過，發言人強調他們抵港入境後，仍需要按計劃要求接受多次強制檢測，並在入境後注意個人健康狀況至少14日，以及遵從「抵港人士健康檢查紀錄表」內所提及的注意事項。

「回港易」系統同日凌晨開放

「回港易」或「來港易」計劃的網上預約系統將在同日凌晨零時起，開始恢復接受從澳門入境香港人士的預約。

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