豁免檢疫｜5日三宗入社區後確診 許樹昌促強制檢疫7日

本港今日(14日)再有豁免檢疫的國泰航空貨機機師進入社區後確診，是5日內第三宗。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，個案造成社區爆發的機會雖不大，但認為港府當務之急是再次收緊豁免檢疫安排，建議以7日酒店強制檢疫取代現時毋須隔離的自我監察，同時達到通關的要求。

許樹昌料市民防疫意識高阻爆疫

上周三(10日)有兩名病毒量高、近日從外地返港的機師確診，他們病毒量高、能在社區自由活動。許樹昌在《中新社》專訪中提到，過去都有曾與社區接觸的機場工作人員確診，但都沒有引起爆發，相信與市民防疫意識高有關，包括保持戴口罩、勤洗手等，故認為兩人未必會引起大爆發，呼籲市民毋須過於擔心。

不過，許樹昌警告「不是每次都這麼幸運」，今次情況說明收緊豁免安排「迫在眉睫」。他提到，大部分機組人員已完成接種新冠疫苗，若感染仍只會有輕微病徵，甚至沒有病徵，惟帶有的病毒仍可在社區傳播。他續說，Delta變種病毒的潛伏期短，大約只有4日半，相信7日檢疫期已可阻斷傳播。

港深會議確定通關原則

有份參與9月底港府與內地疫情「對接會議」的許樹昌，在專訪又透露會上已確定恢復通關的原則，包括不可為內地疫情防控帶來額外風險、要求本港須持續做到零本地確診，以及港府要推出具追蹤功能的「過關碼」。他指據其了解，創新及科技局已着手研發「過關碼」，系統會紀錄市民疫苗接種紀錄、病毒檢測結果，以及過去兩、三星期曾否出現在涉及疫情的場所等。

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