豪華巴士｜九巴月票乘客今起可27折搭「星級尊線」

九巴月票乘客，今日至10月31日期間，可以27折優惠，即只須分別付8.7元或9.8元，就可乘搭新型長途巴士P960及P968。來往兆康到灣仔的P960全程車費為32.8元，來往朗屏及天后的P968則為36.9元，兩條路線於上月18日正式啟用。

上車先繳付正價車資 確保八達通餘額夠

持有效九巴月票的乘客，可透過八達通卡或八達通產品，上車時先繳付P960或P968線正價車資，但要確保八達通內有足夠餘額。乘客可在乘車後10個工作天至20日內拍卡領取，透過八達通App或前往八達通服務站退回車費差額。

九巴又指，為了不影響月票乘客乘搭其他路線的車程，新型巴士服務的車程，不會在月票每日10程車程扣除。

即將推出2架奧運主題巴士

另外，九巴表示即將推出2架奧運主題巴士，分別是270B及66X，總站為「奧運站」，向香港運動員致敬及慶祝，以車程延續市民對奧運的熱情，並指機會難得，呼籲捕捉到的市民記得打卡。

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