貝澳水牛行人路撞傷十學生 義工指牛父子爭地盤追逐

大嶼山貝澳昨早有兩頭水牛追逐期間衝上行人路，並撞向一群路過的學生，導致10名國際學校學生撞傷或閃避時受傷，3名學生須送院治理。在區內負責看管牛群多年的義工指，認出追逐的是一對水牛父子，爸爸叫「孤獨精」，兒子叫「大眼仔」，兩父子疑爭地盤，父親被子追逐時，慌亂之下跑上行人路，期間撞向該群學生。

事發昨早9時33分，警方接報指大嶼山南嶼南道近貝澳公共停車場，有小學生被公牛撞傷。根據網上流傳車cam片段，一隻流浪水牛突然快速橫越馬路後，奔往對面的行人路，另一頭水牛緊隨在後，其後水牛撞向路旁10名學生，2名學生被撞倒，其餘8人在閃避期間跌倒而跌傷或擦傷。

「孤獨精」地盤被新王取代

2男1女學童受傷須送院，均為8歲外籍學生，分別腹部、胸口、臉部及手部手傷。其中，被撞倒的女童一度暈倒，其後回復清醒，3人送往北大嶼山醫院治理，女童接受治理後來出院，2名男童再轉至瑪嘉烈醫院治理。警方暫列作有人意外受傷處理。

大嶼山愛護水牛協會前主席何來表示，意外只屬單一事件，很少發生，她指水牛特性怕人，一般會主動避人，八成時間都會匿藏在濕地或沼澤內，估計今次的意外與入冬換季，水牛爭據棲息地有關。她指「孤獨精」約17歲，已屬年級大的「老人家」，過往11年是族群中的牛王，早前打鬥時受傷被絕育，地盤亦被新牛王「大眼仔」取替，但「孤獨精」仍久不久回來，看看可否取回地盤，但一直不夠打，亦不獲新族群接納，因此才發生被兒子「大眼仔」驅趕的追逐事件。何來稱如市民遇類似突發情況，找最近的硬物擋在前面，例如躲在樹後、街燈後或牆後都可以保護到自己。她又提醒，市民出入牛群棲息地要保持環境寧靜，太嘈吵會令牛隻緊張，較容易出現突發情況。

何來又指，貝澳是水牛最重要的棲息地，惟過去數年隨著氣候變化和多了商業發展，水牛的棲息地比5年前大減三成，「意味以往可以讓他們追逐、兩代衝突時可匿藏的地方減少，當他們被逼遷去其他棲息地時，無可奈何要穿過有人的地方。」呼籲政府正視問題，為水牛保留更多棲息地。

資料指，水牛一般15至18年壽命，部分圈養的亦有逾20歲。而現時大嶼山的水牛和黃牛各有逾百隻，漁護署於2011年底成立專責的牛隻管理隊，對黃牛及水牛多管齊實行長遠管理，當中一項重要措施，以「捕捉、絕育、遷移」計劃使牛隻數量保持在一個穩定的水平。該署網頁亦有提及，牛隻一般在不被騷擾的情怳下，不會對人造成威脅，但牛隻做出突如其來的動作或發出噪音時切勿觸摸、接近或餵飼牛隻，並好好看管飼養的狗隻，以免狗隻激怒或嚇驚牛群。

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