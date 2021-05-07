貝魯特槍戰6死30傷 真主黨遊行要求撤換港口大爆炸調查法官引發衝突

黎巴嫩首都貝魯特爆發槍戰，造成最少6人死亡、30人受傷。武裝組織真主黨與其盟友「阿邁勒運動」黨的支持者今日上街示威，要求撤換負責去年貝魯特港口大爆炸調查的法官比塔爾(Tarek Bitar)，他們指遭埋伏在屋頂的狙擊手攻擊。

子彈橫飛學生躲桌下

示威者在司法部外集合高叫口號，遊行到街上時突然傳出激烈槍戰聲。有報道指，當軍隊抵達現場時，傳出非常大爆炸聲，情況混亂，現場民眾也不知誰向誰開槍。醫院和軍方消息稱，有兩名男子頭胸中彈死亡，另一名女子在屋內中流彈死亡。子彈橫飛附近學校也遭波及，學生須躲在桌子下暫避。

調查14個月無官員被起訴

去年8月發生的貝魯特港口大爆炸造成逾200人死亡、數千人受傷，有關調查近月導致黎巴嫩局勢緊張，比塔爾是第二位受委任調查的法官，真主黨指控他針對與該組織有聯繫的前政府官員，認為調查不公平。法官多次傳召屬真主黨的官員出庭，但無人應訊，調查了14個月仍無官員被起訴。