經濟數據｜財新中國7月製造業PMI遜預期 創15個月新低

中國製造業活動放緩。財新公布，中國7月製造業採購經理指數(PMI)降至50.3，為去年5月以來最低，並遜於市場預期51，走勢與官方製造業PMI一致。

負責調查的財新經濟師認為，7月製造業供給繼續擴張，但擴長速度僅為微弱，需求則出現一年多來首次收縮，7月製造業生產指數和新訂單指數，分別錄得16個月和15個月以來新低。製造業新出口訂單指數略高於50，海外不同地區疫情分化，對出口影響此消彼長。另外，由於原材料價格依然處於高位，製造業企業採購量僅略有增加，原材料庫存指數在收縮區間下降。

財新：經濟下行壓力依然較大

財新智庫高級經濟學家王喆指，7月製造業擴張勢頭邊際放緩，市場供應繼續擴張，需求開始承壓，企業在增加僱員和原材料採購方面態度謹慎。通脹壓力部分得到緩解，製造業企業家對未來依舊保持樂觀，但已低於長期均值。他認為，目前經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大。

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