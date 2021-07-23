販毒集團租倉存毒品遙距操縱派貨 警檢1億元毒品拘5男

警方搗破販毒集團，涉及1.07億元毒品。毒品調查科署理總警司吳頴詩交代案情指，毒販租用多個倉庫儲存毒品用，分工精細，利用科技遙距操縱成員。警方過去兩日採取打擊販毒行動，在荃灣、屯門、牛頭角、觀塘、粉嶺等地進行搜查，拘捕5名年齡介乎17至29歲的本地男子，包括販毒集團骨幹、派送員及買家，合共檢獲120公斤不同類型的毒品。

遙遠操縱及監視送貨員

毒品調查科警司陳江明指，警方首次發現有販毒集團，租用多個小型倉庫存放毒品，並電召物流貨車指示送貨員去不同倉庫，透過電話網絡監控鏡頭，遙遠操縱及監視送貨員，要求他們到倉庫提取貨物，而有關倉庫都裝有智能密碼鎖。送貨員會到指定地點，將存有毒品的貨物交給下層買家，或轉移至旗下貨倉儲存，交給基層派貨人員。集團骨幹成員整個過程中在幕後操縱，不會現身參與。警方發現毒品夾雜在床、枕頭及鞋內，逃避警方追捕及降低被捕風險，相信已搗破一個運作約3個月的販毒團伙。

17歲男子涉販毒今早提堂

毒品調查科總督察葉秀蘭指被捕5人全部無業，其中1名17歲本地男子涉嫌販毒被捕，已被落案起訴，案件於今早於西九龍裁判法院提堂。其餘至少有3人將會被暫控1項販毒以及1項串謀販毒罪，案件將於明日於東區裁判法院提堂。

吳頴詩指販毒集團往往利用青少年思想未成熟、想搵快錢、心存僥倖及容易操控等弱點，誘使他們犯案，呼籲家長留意子女去向，避免被不法之徒利用。貨倉業主亦需提高警覺，如有懷疑應向警方舉報。