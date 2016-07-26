貪污變種 中介賄銀行職員呃貸款 廉署拘36人涉款4千萬

新冠肺炎疫情除了為市民帶來生活新常態，廉政公署指銀行業界的貪污的手法有出現「變種」。其中，有中介公司利用政府紓困措施門檻相對低，銀行審核程序相對快和簡易的便利，為中小企申請「百分百擔保特惠貸款」時，製造虛假證明文件，以求「借到盡」從中賺取手續費；另亦有中介公司藉行賄銀行職員，令境外的非香港居民，無需親身來港與職員會見，亦獲批開立戶口。

廉署於2020年底展開行動，偵破兩個經營此類中介公司的犯罪集團，涉及約30間中小企，貸款總額超過4,000萬元。執行處首席調查主任黃玉菲(圖左)表示，這些中介會為中小企客戶製造虛假證明文件，如糧單、強積金紀錄等，以虛構僱員人數，或製造財務報表虛報營業額下跌，協助中小企「借到盡」，並賄賂相識的銀行職員審核申請。有中介收取貸款額的20%至30%作為手續費，並給予銀行職員每宗約數萬元賄款。行動至今拘捕36人，包括4名銀行職員、3名中介、1名保險經紀、28名貸款申請人及其他人士，並在搜查中檢獲35萬元的現金，廉署指案件仍在調查，不排除更多人被捕。



廉署亦發現，有中介公司，聲稱與部分銀行有緊密關係，保證能協助未能來港的申請人成功在港開立銀行戶口。執行處總調查主任張健寧(圖右)表示，即使申請人未完全符合銀行的要求，中介會透過行賄銀行職員，令申請獲批；甚至串通銀行職員用虛假文件，證明申請人曾來港辦理開戶手續，誘使銀行錯誤相信申請人已親身出席銀行的「客戶盡職審查」。張表示，這些戶口因沒有經過「客戶盡職審查」，增加被用作不法用途例如行騙或洗黑錢的風險。廉署今年初針對有關情況採取執法行動，至今拘捕6人，包括2名銀行職員及4名秘書公司職員，涉及賄款達30萬元，涉及逾50名客戶，調查工作仍在進行。



廉署提醒，市民或企業如遇到有中介公司主動接觸，並提議代為向銀行申請開戶及貸款，應提高警覺。如懷疑申請過程貪污，應立即向廉署舉報。