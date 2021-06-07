貪靚注意｜英26歲女打針隆鼻 鼻尖缺血致組織壞死變黑

英國26歲貪靚女子莫頓(Leah Morton)隆鼻隆出禍，險些失掉鼻子和上唇！她對《每日鏡報》講述這次恐怖經歷，之前試過隆唇，並沒問題，一直討厭自己的鼻形，便決定再隆鼻。今年4月，她到一間美容院接受手術，負責的女子事前沒有告訴她可能出現的風險或後遺症，便將填充物注射進她的鼻子。

莫頓當晚便感到鼻子疼痛和有壓迫感，翌日鼻尖發白、表面冰凍。她即聯絡負責手術的女子了解，對方稱若她擔心，其護士友人可幫她把填充物溶解。莫頓決定把鼻子還原，但去除填充物過程中，她感到劇痛，數日後鼻子出現白色水泡，之後更變黑。

「像發噩夢」

莫頓心慌，到急診室求醫，診斷出鼻子因缺血致組織壞死，相信是填充物阻塞血管所致。她說：「醫生把熱能影像給我看，指我的鼻子至上唇周圍都是白色，反映這個範圍是冰冷的，沒血液供應。」醫生說，若不及時醫治，她恐會失掉鼻尖和上唇，當時「我只覺活在噩夢中，真的很害怕」。

莫頓最後服藥，並接受高壓氧治療，情況好轉，醫生告訴她最壞的情況已過去，但她仍擔心鼻子會永久留疤，也對整容怕怕，「我再也不會在鼻上注射任何填充物，不值得去冒險」。