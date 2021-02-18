貴過飛天茅台！茅台出「鎮莊紅酒」一支3299人仔

貴州茅台近日有大動作，旗下葡萄酒公司上周六推出一款價格遠超53度飛天茅台(1,499元，人民幣．下同)的高級紅酒「茅台青鸞乾紅葡萄酒」，定價3,299元，限量9,999支，定位為「鎮莊之寶」。消息一出馬上引起內地輿論熱議，不少網民認為就算有茅台光環，這款紅酒價格也太高，直言是在「收智商稅」(搜刮購物時缺乏判斷力人士的錢財)。

貴州茅台集團2002年在「中國釀酒葡萄之鄉」河北昌黎縣成立「貴州茅台集團昌黎葡萄酒業有限公司」(下稱「茅台葡萄酒」)，在當地擁有5,000畝葡萄園，出產的紅酒價格介乎59元至1,280元。茅台青鸞乾紅葡萄酒發布會暨茅台葡萄酒專家顧問團成立儀式，上周六在昌黎茅台鳳凰莊園舉行。據介紹，青鸞是古代傳說中類似鳳凰的神鳥，「見則天下安寧」。

有內地傳媒指出，茅台葡萄酒今年4月曾表示要在今年「提升品牌」，並在2025年之前於A股上市，2018年也曾宣稱要在3至5年內成為「20億元規模品牌」，但茅台葡萄酒去年營業收入僅2.18億元。

