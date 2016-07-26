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買個頭等艙返屋企　ANA頭等座位明日開始拍賣550元起
1 小時前
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買個頭等艙返屋企　ANA頭等座位明日開始拍賣550元起
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ANA宣布會在網上拍賣飛機相關物品。(網上圖片)

新冠疫情至今已近兩年，不少香港人都已經很久沒有坐飛機，更遑論是頭等艙。日本航空公司全日空（ANA）就宣布，會在日本雅虎拍賣上載公司的廢棄物品，當中包括一個模擬國際線頭等艙的模型以及真正來自一輛客機的機窗，明日(21日)就會率先開拍，當中頭等艙模型的底價由7,730日元（約548港元）起。

在疫情之下，航空業難免受到打擊，故航空公司都要採取策略減低損失及想辦法開源。日本航空公司的機艙質素本來就獲得好評，故此ANA就將部分物資放上網上拍賣。而明日就會將一個國際線頭等艙模型及一個真實從波音777客機拆下來的機窗放上網上拍賣。

雖然，這個頭等艙的模型並非真實從客機上拆下來的，而是一個由ANA自家仿製，並且是在ANA的空傳活動上使用，而且獲得認證，機能上與航機上是相同，而ANA表示其標價會由7,730日元起，不過要參與，首先還是要有日本雅虎的拍賣帳戶。ANA之後還會有其他相關物品出售，當中包括有航機的機牌及商務客位。

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ANA頭等艙模型，明日網上拍賣。(SorANAka網頁截圖)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/買個頭等艙返屋企　ana頭等座位明日開始拍賣550起-285582
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