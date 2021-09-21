港區國安法｜消息指賢學思政發言人黃沅琳涉顛覆國家政權被捕

警方表示，就周一(20日)的執法行動，警務處國家安全處今日(22日)在旺角區拘捕一名19歲女子，涉嫌違反《 港區 國安法》的第22及23條「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪，正被扣留調查。有消息指，被捕者為賢學思政發言人黃沅琳。警方說，不排除有更多人被捕。

賢學思政3成員現正還押

國安處周一拘捕3名「賢學思政」成員，包括召集人王逸戰、前秘書長陳枳森和前發言人朱慧盈，指他們曾多次在網上及街站發放危害國家安全言論，包括呼籲不要用「安心出行」、填假資料破壞制度等，又向相同理念的在囚人士派物資招攬追隨者指他們涉嫌準備供應在囚人士物資。案件昨午(21日)在西九龍裁判法院提堂，首次處理《港區國安法》案件的裁判官蘇文隆拒絕3人保釋，案件押後至11月3日再訊。

相關新聞：