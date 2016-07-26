賢學思政案｜王逸戰等4人涉兩案獲准合併 押11月中區院答辯

已解散的賢學思政召集人王逸戰、秘書長陳枳森、發言人朱慧盈及黃沅琳，被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權，今日(3日)下午於西九龍裁判法院處理交付區域法院程序。四名被告早前兩次起訴，控方指，由於兩案事實背景及控罪性質相同，申請將兩宗案件合併，獲署理總裁判官、《國安法》指定法官羅德泉批准，並將案件押後至11月18日在區域法院答辯。

除朱慧盈獲准以原有條件保釋外，其餘三人均沒有申請保釋，繼續還柙候訊。

四名被告分別為20歲王逸戰、20歲陳枳森、18歲朱慧盈及19歲黃沅琳，被控於2020年10月25日至2021年6月16日，在香港與其他人一同串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下武力、威脅使用武力或其他非法手段，旨在顛覆國家政權，即：(1)推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；(2)推翻中華人民共和國中央政權機關或香港特別行政區政權機關。

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