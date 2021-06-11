賢學思政兩學生成員涉煽惑參與非法集結等罪被捕

學生組織「賢學思政」召集人王逸戰、發言人黃沅琳今早被捕。警方在傍晚交代案件，稱警方今日分別拘捕1名20歲男子及1名19歲女子，涉嫌呼籲市民明日到旺角及銅鑼灣集會，並於社交平台鼓吹使用武力，包括投擲汽油彈，涉嫌觸犯「煽惑他人參與非法集結」，以及「宣傳或公布未經批准的集結」。警方於案件中檢獲手提電話及平板電腦等電子裝置，又指不排除更多人被捕。

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警方向傳媒展示「賢學思政」於前日上載於Facebook的貼文，寫有「六月十二日，請讓我們在旺角，這個充滿血汗和勇氣的地方如水再聚」等字句。警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，警方至今未有接獲任何明天舉行遊行或集結的申請，涉案人士並非只是宣傳街站，而是鼓吹他人參與非法集結，形容行為是不負責任。

被問到貼文中哪句涉鼓吹暴力，譚威信表示貼文本身已煽惑市民參與非法集結，「好難會在一個post裡面，會話我哋要出嚟、我哋要使用暴力」，強調鼓吹暴力是一個連串及時間性的事件。對於警方會否就明日在旺角及銅鑼灣擺放的街站執法，譚威信稱難一概而論。